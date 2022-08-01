EquityZen Lønninger

Selskapskatalog
EquityZens lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $237,308 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EquityZen. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Regnskapsfører
$70.4K
Forretningsanalytiker
$109K
Produktdesigner
$109K

Programvareutvikler
$237K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for EquityZen

