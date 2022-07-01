Selskapskatalog
EquiLend
EquiLend Lønninger

EquiLends lønn varierer fra $6,472 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $119,400 for en Juridisk på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EquiLend. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $17.5K
Juridisk
$119K
Prosjektleder
$6.5K

Programvareutviklingsleder
$35.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos EquiLend er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $119,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos EquiLend er $26,584.

Andre ressurser