Equality Health
Equality Health Lønninger

Equality Healths lønn varierer fra $169,150 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $180,197 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Equality Health. Sist oppdatert: 11/23/2025

Produktleder
$169K
Programvareutviklingsleder
$180K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Equality Health er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $180,197. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Equality Health er $174,673.

Andre ressurser

