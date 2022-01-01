Equal Experts Lønninger

Selskapskatalog
Equal Expertss lønn varierer fra $42,771 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $299,495 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Equal Experts. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $42.8K

Backend Programvareingeniør

Dataanalytiker
$61.2K
Ledelsesrådgiver
$205K

Rekrutterer
$109K
Programvareutviklingsleder
$188K
Løsningsarkitekt
$299K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Equal Experts is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,495. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Equal Experts is $148,650.

