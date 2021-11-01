EQRx Lønninger

EQRxs lønn varierer fra $131,340 i total kompensasjon per år for en Datavitenskaper på laveste nivå til $229,500 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EQRx . Sist oppdatert: 11/23/2025