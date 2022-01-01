EQ Lønninger

Selskapskatalog
EQs lønn varierer fra $104,475 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $223,875 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EQ. Sist oppdatert: 10/17/2025

Forretningsanalytiker
$104K
Programvareutvikler
$224K
Programvareutviklingsleder
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos EQ er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $223,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos EQ er $109,624.

Andre ressurser