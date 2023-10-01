eQ Technologic Lønninger

Selskapskatalog
eQ Technologics lønn varierer fra $21,310 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $88,896 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos eQ Technologic. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $28.9K

Backend Programvareingeniør

Produktdesigner
$21.3K
Programvareutviklingsleder
$88.9K

Løsningsarkitekt
$53.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos eQ Technologic er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $88,896. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos eQ Technologic er $41,087.

