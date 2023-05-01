Selskapskatalog
Eptura
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Eptura Lønninger

Epturas lønn varierer fra $104,957 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $180,900 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Eptura. Sist oppdatert: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Forretningsanalytiker
$111K
Produktdesigner
$181K
Programvareutvikler
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Eptura er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $180,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Eptura er $110,550.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Eptura

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Amazon
  • Databricks
  • Netflix
  • Airbnb
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser