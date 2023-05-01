Eptura Lønninger

Epturas lønn varierer fra $104,957 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $180,900 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Eptura . Sist oppdatert: 10/17/2025