Epson
Epson Lønninger

Epsons lønn varierer fra $45,338 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $162,810 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Epson. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Forretningsoperasjoner
$84.6K
Forretningsanalytiker
$109K
Dataforsker
$45.3K

Personalavdeling
$82.3K
Produktleder
$151K
Prosjektleder
$163K
Salgsingeniør
$62.7K
Programvareutvikler
$48.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Epson er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $162,810. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Epson er $83,446.

