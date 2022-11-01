Selskapskatalog
Eppo
Eppo Lønninger

Eppos lønn varierer fra $200,900 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $367,800 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Eppo. Sist oppdatert: 11/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programvareingeniør
Median $368K
Produktleder
$201K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Eppo er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $367,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Eppo er $284,350.

Andre ressurser

