Epiq Lønninger

Epiqs lønn varierer fra $41,392 i total kompensasjon per år for en Juridisk på laveste nivå til $203,859 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Epiq. Sist oppdatert: 11/20/2025

Programvareingeniør
Median $125K
Prosjektleder
Median $100K
Forretningsanalytiker
$99.5K

Kundeservice
$52.9K
Juridisk
$41.4K
Markedsføring
$204K
Programvareutviklingsleder
$159K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Epiq er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $203,859. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Epiq er $100,000.

