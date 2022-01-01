Selskapskatalog
Epic Games
Epic Games Lønninger

Epic Gamess lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $445,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Epic Games. Sist oppdatert: 11/20/2025

Programvareingeniør
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Videospill Programvareutvikler

Produktleder
L3 $184K
L5 $445K
Markedsføring
Median $180K

Programvareutviklingsleder
Median $400K
Prosjektleder
Median $205K
Løsningsarkitekt
Median $238K
Regnskapsfører
$76.4K
Forretningsanalytiker
$191K
Datavitenskap-leder
$288K
Datavitenskaper
$161K
Finansanalytiker
$281K
Personalavdeling
$88K
Informasjonsteknolog (IT)
$67.6K
Markedsføringsoperasjoner
$147K
Produktdesigner
$68.6K
Produktdesignleder
$193K
Programleder
$151K
Rekrutterer
$77.4K
Salg
$52.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$80.6K
Teknisk programleder
$166K
Tillit og sikkerhet
$137K
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos Epic Games er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Epic Games er Produktleder at the L5 level med en årlig totalkompensasjon på $445,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Epic Games er $166,165.

Andre ressurser

