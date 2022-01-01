Epic Games Lønninger

Epic Gamess lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $445,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Epic Games. Sist oppdatert: 11/20/2025
Hos Epic Games er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
