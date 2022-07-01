Selskapskatalog
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Lønninger

EPI-USE Labss lønn varierer fra $127,400 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $190,045 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EPI-USE Labs. Sist oppdatert: 11/20/2025

Programvareingeniør
$127K
Løsningsarkitekt
$190K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos EPI-USE Labs er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $190,045. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos EPI-USE Labs er $158,723.

