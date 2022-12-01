ePaisa Lønninger

Selskapskatalog
ePaisas lønn varierer fra $16,996 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $126,664 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ePaisa. Sist oppdatert: 11/20/2025

Programvareingeniør
$17K
Løsningsarkitekt
$127K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ePaisa er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $126,664. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ePaisa er $71,830.

