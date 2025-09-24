Programvareutvikler-kompensasjon in Romania hos Endava varierer fra RON 91.1K per year for Software Engineer til RON 356K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Romania utgjør totalt RON 114K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Endavas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
