Endava
Endava Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in Romania hos Endava varierer fra RON 91.1K per year for Software Engineer til RON 356K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Romania utgjør totalt RON 114K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Endavas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Endava?

Inkluderte stillinger

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Programvareutvikler katika Endava in Romania kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa RON 356,460. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Endava kwa jukumu la Programvareutvikler in Romania ni RON 113,870.

