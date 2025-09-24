Selskapskatalog
Emplifi
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Emplifi Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Czech Republic hos Emplifi utgjør totalt CZK 986K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Emplifis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
Totalt per år
CZK 986K
Nivå
L3
Grunnlønn
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Emplifi?

CZK 3.49M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Emplifi in Czech Republic ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 1,215,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Emplifi for Programvareutvikler rollen in Czech Republic er CZK 986,483.

