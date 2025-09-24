Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Elsevier varierer fra $89.6K per year for Software Engineer 1 til $148K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $110K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Elseviers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
