Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Elsevier varierer fra $89.6K per year for Software Engineer 1 til $148K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $110K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Elseviers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
(Inngangsnivå)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Elsevier in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $175,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Elsevier for Programvareutvikler rollen in United States er $110,000.

