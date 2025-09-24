Selskapskatalog
Elsevier
Elsevier Produktleder Lønninger

Produktleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Elsevier utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Elseviers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Elsevier
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$120K
Nivå
Product Manager 3
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
7 År
Års erfaring
12 År
Hva er karrierenivåene hos Elsevier?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Elsevier in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $276,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Elsevier for Produktleder rollen in United States er $130,000.

Andre ressurser