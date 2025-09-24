Selskapskatalog
Ellucian
Ellucian Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in Mexico hos Ellucian utgjør totalt MX$352K per year for L1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mexico utgjør totalt MX$356K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ellucians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
L1(Inngangsnivå)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Ellucian?

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Ellucian in Mexico ligger på en årlig totalkompensasjon på MXMX$25,560,620. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ellucian for Programvareutvikler rollen in Mexico er MXMX$6,832,568.

Andre ressurser