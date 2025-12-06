Selskapskatalog
Elevate K-12
Elevate K-12 Forretningsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsanalytiker totalkompensasjonen in India hos Elevate K-12 varierer fra ₹1.96M til ₹2.74M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Elevate K-12s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$24.2K - $29.3K
India
Vanlig Område
Mulig Område
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos Elevate K-12 in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,738,952. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Elevate K-12 for Forretningsanalytiker rollen in India er ₹1,959,768.

Andre ressurser

