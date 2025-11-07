Selskapskatalog
Electronic Arts
  • Lønninger
  • Programvareingeniør
  • Senior SE 1

Programvareingeniør Nivå

Senior SE 1

Nivåer hos Electronic Arts

Sammenlign nivåer
  1. Associate SE
  2. SE 1
  3. SE 2
    4. Vis 4 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
$256,925
Grunnlønn
$180,654
Aksjetildeling ()
$43,038
Bonus
$33,233
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Andre ressurser