Elation Health
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Elation Health Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Elation Health utgjør totalt $154K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Elation Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Elation Health
Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$154K
Nivå
L3
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$4K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Elation Health?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Elation Health in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $169,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Elation Health for Programvareutvikler rollen in United States er $150,000.

