Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Lønninger

Edelman Financial Enginess lønn varierer fra $113,430 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $169,150 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Edelman Financial Engines. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $159K
Dataanalytiker
$113K
Dataforsker
$169K

Produktleder
$114K
Ofte stilte spørsmål

Самая высокооплачиваемая позиция в Edelman Financial Engines — Dataforsker at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $169,150.
Медианная годовая общая компенсация в Edelman Financial Engines составляет $136,484.

