ECS Lønninger

ECSs lønn varierer fra $7,236 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $226,125 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ECS. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $140K

Dataingeniør

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $85K
Forretningsanalytiker
$141K

Dataforskningsleder
$151K
Informasjonsteknolog (IT)
$89.6K
Markedsføring
$102K
Maskiningeniør
$7.2K
Programleder
$118K
Prosjektleder
$64.7K
Løsningsarkitekt
$181K
Teknisk programleder
$226K
Ofte stilte spørsmål

El puesto mejor pagado reportado en ECS es Teknisk programleder at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ECS es $117,600.

