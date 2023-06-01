EcoCart Lønninger

Selskapskatalog
EcoCarts lønn varierer fra $158,100 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $190,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos EcoCart. Sist oppdatert: 11/19/2025

Programvareingeniør
Median $190K
Produktleder
$158K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos EcoCart er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $190,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos EcoCart er $174,050.

