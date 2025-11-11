Selskapskatalog
eClinicalWorks
eClinicalWorks Dataingeniør Lønninger

Dataingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos eClinicalWorks utgjør totalt $100K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for eClinicalWorkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
eClinicalWorks
Data Engineer
Westborough, MA
Totalt per år
$100K
Nivå
Data Engineer
Grunnlønn
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos eClinicalWorks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataingeniør hos eClinicalWorks in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $146,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos eClinicalWorks for Dataingeniør rollen in United States er $85,000.

