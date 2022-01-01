Selskapskatalog
Dublin City University
Dublin City University Lønninger

Dublin City Universitys lønn varierer fra $60,770 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $84,103 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Dublin City University. Sist oppdatert: 11/23/2025

Datavitenskaper
$84.1K
Programvareingeniør
$60.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Dublin City University er Datavitenskaper at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $84,103. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dublin City University er $72,436.

Andre ressurser

