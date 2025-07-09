DSTA Lønninger

DSTAs lønnsområde varierer fra $60,214 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $156,800 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DSTA . Sist oppdatert: 8/18/2025