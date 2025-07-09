Selskapsoversikt
DSTA
DSTA Lønninger

DSTAs lønnsområde varierer fra $60,214 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $156,800 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DSTA. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $75K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
$60.2K
Maskinvareingeniør
$73.6K

Programsjef
$127K
Prosjektleder
$157K
Cybersikkerhetsanalytiker
$81.9K
Programvareingeniørsjef
$111K
Teknisk programsjef
$124K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos DSTA er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $156,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos DSTA er $96,527.

