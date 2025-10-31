Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos DRW varierer fra $203K per year for L2 til $387K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $259K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DRWs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
