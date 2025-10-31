Selskapskatalog
DRW
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

DRW Datavitenskaper Lønninger

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos DRW utgjør totalt £152K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DRWs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£152K
Nivå
L1
Grunnlønn
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos DRW?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos DRW in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £247,598. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DRW for Datavitenskaper rollen in United Kingdom er £119,156.

