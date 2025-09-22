Selskapskatalog
Druva
  • Lønninger
  • Teknisk forfatter

  • Alle Teknisk forfatter lønninger

Druva Teknisk forfatter Lønninger

Teknisk forfatter-mediankompensasjonspakken in India hos Druva utgjør totalt ₹2.5M per year. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹2.5M
Nivå
Staff Technical Writer
Grunnlønn
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Druva?

₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk forfatter hos Druva in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,497,794. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Druva for Teknisk forfatter rollen in India er ₹2,534,224.

