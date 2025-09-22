Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Druva varierer fra ₹2.59M per year for Staff Software Engineer til ₹6.68M per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹4.59M.

Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Få Betalt, Ikke Lurt

Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Druva?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Programvareutvikler role in India is ₹4,075,959.

