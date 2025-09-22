Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Druva varierer fra ₹2.59M per year for Staff Software Engineer til ₹6.68M per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹4.59M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Druvas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
