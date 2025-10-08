Selskapskatalog
Dropbox Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Dropbox varierer fra $175K per year for IC1 til $626K per year for IC5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $374K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dropboxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Inngangsnivå)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Vis 3 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Dropbox in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $626,014. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dropbox for Full-Stack Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $358,250.

