UX Designer-kompensasjon in United States hos Dropbox varierer fra $172K per year for IC1 til $411K per year for IC5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $309K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dropboxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)