Drizly
  • Lønninger
  • Salg

  • Alle Salg lønninger

Drizly Salg Lønninger

Salg-mediankompensasjonspakken in United States hos Drizly utgjør totalt $163K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Drizlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Totalt per år
$163K
Nivå
-
Grunnlønn
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Drizly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $235,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Drizly for Salg rollen in United States er $163,000.

