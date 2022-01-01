Selskapsoversikt
Drizly
Drizly Lønninger

Drizlys lønnsområde varierer fra $132,660 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $351,750 for Datavitensskapssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Drizly. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $170K
Produktsjef
Median $225K
Programvareingeniørsjef
Median $261K

Datavitensskapssjef
$352K
Dataanalytiker
$133K
Markedsføringsoperasjoner
$246K
Produktdesigner
$162K
Salg
$234K
FAQ

Utvalgte stillinger

