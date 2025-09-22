Selskapskatalog
Drivetrain
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Drivetrain Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Drivetrain utgjør totalt ₹3.42M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Drivetrains totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Drivetrain
Software Engineer
hidden
Totalt per år
₹3.42M
Nivå
hidden
Grunnlønn
₹3.31M
Stock (/yr)
₹104K
Bonus
₹0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Drivetrain?

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.15M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Programvareutvikler la Drivetrain in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹16,999,392. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Drivetrain pentru rolul de Programvareutvikler in India este ₹3,418,592.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Drivetrain

Relaterte selskaper

  • Apple
  • Pinterest
  • Square
  • Uber
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser