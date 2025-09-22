Selskapskatalog
Dribbble Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos Dribbble utgjør totalt CA$142K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dribbbles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Dribbble
Software Engineer
hidden
Totalt per år
CA$142K
Nivå
-
Grunnlønn
CA$142K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Dribbble?

CA$226K

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Dribbble in Canada sits at a yearly total compensation of CA$169,511. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dribbble for the Programvareutvikler role in Canada is CA$142,285.

