Drawbridge
Drawbridge Lønninger

Drawbridges lønn varierer fra $160,800 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $174,125 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Drawbridge. Sist oppdatert: 11/19/2025

Informasjonsteknolog (IT)
$161K
Programvareingeniør
$174K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Drawbridge er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $174,125. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Drawbridge er $167,463.

Andre ressurser

