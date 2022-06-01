Selskapsoversikt
Dragos
Dragos Lønninger

Dragoss lønnsområde varierer fra $96,900 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $348,250 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dragos. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $195K
Personal
$96.9K
Produktdesigner
$215K

Cybersikkerhetsanalytiker
$181K
Programvareingeniørsjef
$223K
Løsningsarkitekt
$348K
FAQ

A remuneração total anual mediana reportada na Dragos é $204,960.

Andre ressurser