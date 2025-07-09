Selskapsoversikt
Drager
Drager Lønninger

Dragers lønnsområde varierer fra $51,270 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $168,840 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Drager. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Maskinteknisk ingeniør
$123K
Produktsjef
$169K
Prosjektleder
$51.3K

Salg
$88.6K
Programvareingeniør
$86.4K

Full-stack programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
$90.8K
Løsningsarkitekt
$106K
FAQ

The highest paying role reported at Drager is Produktsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager is $90,847.

