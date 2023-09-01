DPG Media Lønninger

DPG Medias lønnsområde varierer fra $44,948 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $134,980 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DPG Media . Sist oppdatert: 8/18/2025