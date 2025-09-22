Selskapskatalog
DP World
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

DP World Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in India hos DP World utgjør totalt ₹8.17M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DP Worlds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹8.17M
Nivå
-
Grunnlønn
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
År i selskapet
3 År
Års erfaring
12 År
Hva er karrierenivåene hos DP World?

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.13M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Programvareutviklingsleder chez DP World in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹10,812,636. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DP World pour le poste Programvareutviklingsleder in India est de ₹6,871,484.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for DP World

Relaterte selskaper

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser