Programvareutvikler-kompensasjon in India hos DP World varierer fra ₹2.21M per year for SDE til ₹4.97M per year for Group SDE 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹4.08M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DP Worlds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
