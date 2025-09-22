Selskapskatalog
DP World
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

DP World Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in India hos DP World varierer fra ₹2.21M per year for SDE til ₹4.97M per year for Group SDE 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹4.08M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for DP Worlds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
(Inngangsnivå)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 6 flere nivåer
₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos DP World?

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos DP World in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,635,935. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos DP World for Programvareutvikler rollen in India er ₹3,987,642.

Andre ressurser