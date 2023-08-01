Selskapsoversikt
DP World
DP World Lønninger

DP Worlds lønnsområde varierer fra $22,984 i total kompensasjon årlig for Kundeserviceoperasjoner i nedre ende til $108,463 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DP World. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Produktsjef
Median $77.8K
Programvareingeniørsjef
Median $78.9K

Kundeserviceoperasjoner
$23K
Dataanalytiker
$46.6K
Industridesigner
$81.6K
IT-teknolog
$37.3K
Teknisk programsjef
$108K
Teknisk forfatter
$41.4K
FAQ

The highest paying role reported at DP World is Teknisk programsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

