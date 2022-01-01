Selskapsoversikt
Doximity
Doximity Lønninger

Doximitys lønnsområde varierer fra $120,000 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $299,000 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Doximity. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $210K

Full-stack programvareingeniør

Markedsføring
Median $120K
Produktsjef
Median $299K

Dataanalytiker
Median $125K
Forretningsutvikling
$124K
Dataanalytiker
$219K
Produktdesigner
$225K
Salg
$225K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Doximity er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Doximity er Produktsjef með árlegum heildarbótum upp á $299,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Doximity er $214,550.

