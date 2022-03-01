Selskapsoversikt
Dow
Dow Lønninger

Dows lønnsområde varierer fra $34,354 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $417,900 for Finansanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Dow. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $103K

Forskningsvitenskap

Maskinteknisk ingeniør
Median $125K

Produksjonsingeniør

Kjemiteknisk ingeniør
Median $104K

Forskningsingeniør

Dataanalytiker
Median $164K
Regnskapsfører
$72.6K
Biomedisinsk ingeniør
$107K
Forretningsanalytiker
$103K
Virksomhetsutvikling
$95.7K
Dataanalytiker
$45.3K
Datavitensskapssjef
$164K
Elektroingeniør
$111K
Finansanalytiker
$418K
Maskinvareingeniør
$130K
IT-teknolog
$80.4K
Materialteknisk ingeniør
$139K
Produktdesigner
$34.4K
Produktsjef
$279K
Prosjektleder
$116K
Salg
$80.6K
Løsningsarkitekt
$209K
Teknisk programsjef
$61.1K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Dow er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $417,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Dow er $107,460.

