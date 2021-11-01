DoubleVerify Lønninger

DoubleVerifys lønnsområde varierer fra $67,609 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $340,290 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DoubleVerify . Sist oppdatert: 8/18/2025