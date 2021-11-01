Selskapsoversikt
DoubleVerify
DoubleVerify Lønninger

DoubleVerifys lønnsområde varierer fra $67,609 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $340,290 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DoubleVerify. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $208K
Produktsjef
Median $170K
Programvareingeniørsjef
Median $255K

Regnskapsfører
$113K
Forretningsanalytiker
$67.6K
Dataanalytiker
$108K
Dataanalytiker
$249K
Personal
$113K
Produktdesigner
$194K
Prosjektleder
$143K
Salg
$136K
Teknisk programsjef
$340K
UX-forsker
$111K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos DoubleVerify er Teknisk programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $340,290. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos DoubleVerify er $142,722.

