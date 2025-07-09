Selskapsoversikt
DotPe
DotPe Lønninger

DotPes lønnsområde varierer fra $3,629 i total kompensasjon årlig for Markedsføringsoperasjoner i nedre ende til $53,678 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DotPe. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Markedsføringsoperasjoner
$3.6K
Programsjef
$35.2K
Programvareingeniør
$17.5K

Programvareingeniørsjef
$53.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos DotPe er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $53,678. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos DotPe er $26,348.

