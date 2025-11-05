Selskapskatalog
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Programvareingeniør Lønninger i Greater Seattle Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Seattle Area hos Dotdash Meredith utgjør totalt $150K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Dotdash Merediths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Totalt per år
$150K
Nivå
S1
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
8 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Dotdash Meredith in Greater Seattle Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $194,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Dotdash Meredith for Programvareingeniør rollen in Greater Seattle Area er $150,125.

